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11:53, 27 апреля 2024Мир

МИД Италии вызовет посла России после решения Путина по Ariston

МИД Италии вызовет российского посла после решения Путина по передаче Ariston

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

МИД Италии вызовет российского посла в Риме Алексея Парамонова после решения президента Владимира Путина передать во временное управление «Газпрома» дочернюю компанию итальянского производителя систем отопления Ariston. Об этом заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни на своей странице в социальной сети X.

«Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией», — написал он.

Отмечается, что Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate.

Ранее евродепутат от Италии Джанантонио да Ре предупредил о распространении смертоносного вируса Западного Нила в Европе. Уточняется, что вирус передается через укусы комаров.

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      Виктория Кондратьева
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