Очевидиц раскрыл новые подробности покушения на Трампа

Во время покушения на Трампа в Батлере в июле 2024 года никто не боялся за себя

Очевидица, имя и фамилия которой не раскрываются, сообщила новые подробности покушения на президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга в июле 2024 года в Батлере. Соответствующий комментарий публикует РИА Новости.

Собеседница издания посчитала, что стрелявших было несколько. При этом она подчеркнула, что никто не пытался убежать и не боялся за себя, а думал лишь о безопасности Трампа.

Да, я была там. В первом ряду. Президент Трамп был прямо передо мной — между нами был только забор. Я видела кровь на его щеке, потом — на ухе, когда его повернули к ступеням. Никто в моем ряду не шелохнулся, мы все были там ради нашего президента, а не потому, что боялись за себя очевидица покушения на Трампа

Кроме того, женщина выразила свое недовольство ходом расследования. «Меня злит, что расследование застопорилось», — высказалась она.

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года. Стрельба началась, когда кандидат в президенты говорил о своем сопернике Джо Байдене. Республиканец резко прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

В феврале сообщалось, что к покушению на Трампа могла быть причастна преступная группировка. Об этом заявлял частный сыщик Дуг Хэгман.