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10:36, 28 февраля 2025Мир

Стали известны новые подробности покушения на Трампа

NYP: К покушению на Трампа могла быть причастна преступная группировка
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

К покушению на президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга в июле 2024 года могла быть причастна преступная группировка. Об этом заявил частный сыщик Дуг Хэгман, передает New York Post (NYP).

«Мы не думаем, что он (стрелявший в Трампа Томас Мэтью Крукс — прим. "Ленты.ру") действовал в одиночку. Это требовало серьезной координации. По моему мнению, Круксом руководил не один человек, и его использовали для этого покушения. Я бы не исключал возможности, что на самом митинге были люди, помогавшие ему», — сказал детектив.

Хэгман и еще шесть других следователей работали над делом в течение нескольких месяцев и опросили более 100 человек. Они провели анализ геолокации мобильных телефонов и планшетов, которые были найдены у Крукса дома, на стрельбище, где он практиковался в стрельбе, на митинге и в средней школе Бетел-Парк, которую он окончил в 2022 году.

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года. Стрельба началась, когда тогдашний кандидат в президенты говорил о своем сопернике Джо Байдене. Республиканец резко прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

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