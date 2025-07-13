Бразилец Жерсон будет зарабатывать в «Зените» 3,5 миллиона евро в год

Названа сумма зарплаты бразильского новичка «Зенита» Жерсона. Информацию публикует «Чемпионат».

Отмечается, что, помимо зарплаты, Жерсон может претендовать на бонусы, в том числе за количество сыгранных матчей. «Фиксированная часть составит 3,5 миллиона евро. Однако доход может вырасти с учетом достижения целей», — заявил источник издания.

Ожидается, что в ближайшее время бразилец подпишет контракт с «Зенитом» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» стал серебряным призером. Команда Сергея Семака уступила впервые выигравшему чемпионство «Краснодару» одно очко.