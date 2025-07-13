Россиянин совершил «прыжок смерти» в ущелье Красные камни и не выжил

«112»: Россиянин прыгнул в ущелье Красные камни рядом с Норильском и разбился

В Красноярском крае мужчина совершил «прыжок смерти» в ущелье Красные камни и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Россиянин, имя которого не называется, был известен своей любовью совершать прыжки с высоких точек в воду и, по данным «112», неоднократно успешно проделывал это.

12 июля он решил прыгнуть в ущелье Красные камни, которое расположено рядом с Норильском и является популярным местом отдыха горожан.

В этот раз любитель экстрима сильно ударился о воду и не всплыл. На берег его вытащили водолазы. Спасти мужчину было уже невозможно.

Ранее сообщалось, что в Испании немецкий турист решил поплавать в бассейне и спрыгнул в воду с третьего этажа отеля. Молодого мужчину спасли и доставили в больницу Сон Эспасес в критическом состоянии.

