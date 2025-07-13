В российском регионе произошло ДТП с тремя погибшими

В Иркутской области в ДТП с иномаркой и большегрузами погиб ребенок

В Иркутской области произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщило управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону в Telegram.

Уточняется, что авария случилась в районе населенного пункта Вознесенский в 12:15 по местному времени (07:15 мск). По данным госавтоинспекторов, Kia Rio во время обгона столкнулся с грузовиком DAF. После этого водитель легковой иномарки не справился с управлением и влетел в едущий навстречу ему большегруз Dongfeng.

«В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Kia Rio, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи. Водители большегрузов не пострадали», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае произошло крупное ДТП. В результате погибла 9-летняя девочка, еще семь человек пострадали.

