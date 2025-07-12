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20:56, 12 июля 2025Россия

Стало известно о крупном ДТП в Камчатском крае

На Камчатке в ДТП погибла 9-летняя девочка, еще семеро госпитализированы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Госавтоинспекция Камчатки»

В результате ДТП в Камчатском крае не удалось спасти 9-летнюю девочку, еще семеро пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По данным ведомства, джип Toyota Land Cruiser, двигавшийся по автодороге Петропавловск-Камчатский — Мильково, занесло на высокой скорости, после чего он упал на бок. При этом в салоне автомобиля находились девять человек.

В ГАИ сообщили, что сидевшая на переднем сидении на руках у женщины-пассажирки 9-летняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Еще пятеро детей от трех до 16 лет, ни один из которых не был пристегнут ремнями безопасности, и двое взрослых получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Бережковской набережной в Москве автомобиль въехал в толпу пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадали минимум шесть человек, одного из них госпитализировали.

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