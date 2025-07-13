Россия нанесла поражение предприятию ВПК Украины

ВС РФ ударили по предприятию ВПК Украины и центру подготовки операторов БПЛА

Россия нанесла комбинированный удар по крупному предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, подразделения вооруженных сил (ВС) страны также поразили украинский центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

В Минобороны отметили, что удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Ранее стало известно, что Россия нанесла удар по предприятиям ВПК сразу в нескольких городах Украины. Был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям во Львове, Харькове и Луцке.