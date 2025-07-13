Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 13 июля 2025Россия

Россия нанесла поражение предприятию ВПК Украины

ВС РФ ударили по предприятию ВПК Украины и центру подготовки операторов БПЛА
Ольга Коровина

Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI / Reuters

Россия нанесла комбинированный удар по крупному предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, подразделения вооруженных сил (ВС) страны также поразили украинский центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

В Минобороны отметили, что удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Ранее стало известно, что Россия нанесла удар по предприятиям ВПК сразу в нескольких городах Украины. Был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям во Львове, Харькове и Луцке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал об отказе общаться с делегацией США из-за одного инцидента

    Глава Минэнерго Украины обсудил вопрос поставок газа с коллегой из Азербайджана

    Названа сумма зарплаты бразильского новичка «Зенита»

    Россия нанесла поражение предприятию ВПК Украины

    Бывший ведущий Первого канала уехал в Израиль и потерял комфорт

    Россиянин совершил «прыжок смерти» в ущелье Красные камни и не выжил

    В российском регионе произошло ДТП с тремя погибшими

    Итальянский суд обязал банк UniCredit покинуть Россию

    В Москве загоревшаяся на ходу машина попала на видео

    Очевидиц раскрыл новые подробности покушения на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости