Дороги засыпало снегом в Татарстане

В Верхнеуслонском районе Татарстана прошел град со снегом. Очевидцы опубликовали фотографии и видео с засыпанной автотрассы в Instagram.

«Просто лето, просто конец июня... а что такого?» — написал один из них.

Просто лето, просто конец июня...а что такого? )) A post shared by ❤ Казань | Kazan ❤ (@kazan_stories) on Jun 23, 2017 at 5:45am PDT

Судя по снимкам и записям, снегопад стал причиной затрудненного движения.

A post shared by Роман Воронкин (@rvoronkin) on Jun 23, 2017 at 4:40am PDT

В региональном главке МЧС заявили агентству «Интерфакс», что от непогоды никто не пострадал. «Чрезвычайных происшествий также не зарегистрировано», — отметили там.

Ранее, с 20 до 22 июня, снег шел в Мурманской области. Жители региона стали жаловаться на холод квартирах, но в местной администрации заявили, что подключить отопление сейчас невозможно из-за активной подготовки инфраструктуры к осени.