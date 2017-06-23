Дороги засыпало снегом в Татарстане

В Верхнеуслонском районе Татарстана прошел град со снегом. Очевидцы опубликовали фотографии и видео с засыпанной автотрассы в Instagram.
«Просто лето, просто конец июня... а что такого?» — написал один из них.
Судя по снимкам и записям, снегопад стал причиной затрудненного движения.
В региональном главке МЧС заявили агентству «Интерфакс», что от непогоды никто не пострадал. «Чрезвычайных происшествий также не зарегистрировано», — отметили там.
Ранее, с 20 до 22 июня, снег шел в Мурманской области. Жители региона стали жаловаться на холод квартирах, но в местной администрации заявили, что подключить отопление сейчас невозможно из-за активной подготовки инфраструктуры к осени.