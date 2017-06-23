Град размером с куриное яйцо травмировал пятерых туристов в Хакасии

В республике Хакасия пять человек получили травмы из-за града. Как сообщает РИА Новости, все пострадавшие — туристы.

«Получили различные повреждения (разбиты стекла) автомобили отдыхающих», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Из-за стихии также пострадали жилые дома в Ширинском и Боградском районах. Повреждены здания детских садов, школ, социальных объектов.

Отмечается, что градины были размером с куриное яйцо, передает Пятый канал.

​Глава республики Виктор Зимин поручил оценить причиненный ущерб, сообщается на официальном портале Хакасии.

На восстановление поврежденных домов закупят стройматериалы, сообщает kp.ru. Пострадавшие получат единовременную выплату в зависимости от ущерба.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал беспочвенными заявления о том, что нынешнее лето является аномально холодным. «Многие жители Центрального федерального округа говорят, что такого давно или даже никогда не было, однако наблюдения это опровергают: в прошлом году первая половина июня также была прохладной. Однако если в 2016 году к концу первого месяца лета в столицу пришла жара, то в этом такого ждать не стоит», — отметил он.