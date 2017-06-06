Режим ЧС из-за ливней объявили в семи селах Приморья

В семи селах Чугуевского района объявили режим ЧС местного уровня из-за паводка. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

«В связи со значительным количеством осадков на территории Чугуевского муниципального района и подъемом воды в реках Уссури, Павловка, Извилинка до 1,2 метра произошло частичное разрушение дорожного полотна на автомобильных дорогах Извилинка — Березовка и Ленино — Березовка, а также поврежден мост через реку Извилинка», — сообщили в департаменте гражданской защиты.

Режим будет действовать в селах Березовка, Новомихайловка, Извилинка, Соколовка, Павловка, Уборка и Антоновка. Отмечается, что в этих населенных пунктах подтоплены 25 подворий.

Отмечается, что жителей сел не эвакуировали. Населенные пункты обеспечены топливом, лекарствами и продуктами питания.

Максимальный подъем воды в верхнем течении Уссури и подтопление сельхозугодий и отдельных участков местных дорог прогнозируется на вторник, 6 июня. Далее паводок будет смещаться по реке, ожидается подъем воды до 1,4 метра. По данным синоптиков, в ближайшее время дожди в регионе продолжатся.

Ухудшение погоды ожидается и в европейской части России. В Московской, Рязанской, Смоленской и ряде других областей в ближайшие сутки возможны ураганы. Сотрудники МЧС предупреждают о грозах с градом и штормовом ветре, передает Пятый канал.