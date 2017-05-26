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Пучков прибыл в пострадавший от паводков Ставропольский край

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Владимир Пучков
Владимир Пучков

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Ставропольский край, где из-за проливных дождей начался паводок. Как РИА Новости сообщили в ведомстве, министр намерен проконтролировать ликвидацию последствий стихийного бедствия и оказание помощи пострадавшим.

В сопровождении губернатора региона Владимира Владимирова глава МЧС отправился в наиболее пострадавший от паводка поселок Левокумка для оценки ситуации на месте. Пучков проверил, как организованы работы в ночное время, и пообщался с местными жителями.

Пучков пообещал материальную помощь и компенсации из федерального бюджета всем пострадавшим от паводка. По его словам, из резервного фонда правительства России пострадавшие получат единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей и компенсацию за полностью утраченное имущество в 100 тысяч рублей.

Также Пучков попросил направить в подтопленные районы комплексные медицинские бригады, в состав которых должны войти и педиатры.

Из-за обильных осадков, по последним данным, подтоплены более тысячи домовладений, более 3,6 тысячи жителей эвакуированы. В борьбе со стихией задействованы более 2500 человек и 370 единиц техники, в том числе из других регионов России.

Вечером 24 мая Владимиров ввел в Ставрополье режим ЧС. В частности, из-за ливней временно перекрыта федеральная трасса «Кавказ». Пострадали поселок Левокумка Минераловодского района, а также Андроповский район. Подъем воды в реке Суркуль нанес повреждения домам в Солуно-Дмитриевском и Курсавке. В Предгорном районе пострадало село Пригородное, станица Суворовская и поселок Железноводский.

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ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Четыре водочки
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