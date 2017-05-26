Пучков прибыл в пострадавший от паводков Ставропольский край

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Ставропольский край, где из-за проливных дождей начался паводок. Как РИА Новости сообщили в ведомстве, министр намерен проконтролировать ликвидацию последствий стихийного бедствия и оказание помощи пострадавшим.

В сопровождении губернатора региона Владимира Владимирова глава МЧС отправился в наиболее пострадавший от паводка поселок Левокумка для оценки ситуации на месте. Пучков проверил, как организованы работы в ночное время, и пообщался с местными жителями.

Пучков пообещал материальную помощь и компенсации из федерального бюджета всем пострадавшим от паводка. По его словам, из резервного фонда правительства России пострадавшие получат единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей и компенсацию за полностью утраченное имущество в 100 тысяч рублей.

Также Пучков попросил направить в подтопленные районы комплексные медицинские бригады, в состав которых должны войти и педиатры.

Из-за обильных осадков, по последним данным, подтоплены более тысячи домовладений, более 3,6 тысячи жителей эвакуированы. В борьбе со стихией задействованы более 2500 человек и 370 единиц техники, в том числе из других регионов России.

Вечером 24 мая Владимиров ввел в Ставрополье режим ЧС. В частности, из-за ливней временно перекрыта федеральная трасса «Кавказ». Пострадали поселок Левокумка Минераловодского района, а также Андроповский район. Подъем воды в реке Суркуль нанес повреждения домам в Солуно-Дмитриевском и Курсавке. В Предгорном районе пострадало село Пригородное, станица Суворовская и поселок Железноводский.