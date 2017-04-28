Глава МЧС вылетел в охваченную природными пожарами Сибирь

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Сибирь, где складывается сложная ситуация с природными пожарами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника агентства, оперативная группа во главе с министром проконтролирует мероприятия по защите населенных пунктов от пожаров, своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности, проведет оценку обстановки в зоне ЧС и выработает дополнительные меры по стабилизации обстановки.

Оперативная группа вылетела на самолете Ил-76, оборудованном водовыливным авиационным прибором. Как рассказали в МЧС, он сразу же подключится к тушению природных пожаров.

Ранее министр провел экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвященное пожарной безопасности в Сибирском федеральном округе.

Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и Бурятии — там сгорели около 100 жилых домов. Во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации, увеличивается группировка по тушению пожаров. Пучков поручил взять на особый контроль прогноз изменения погодных условий на территории двух регионов, увеличить авиагруппировку.

Пожар, разгоревшийся 28 апреля в селе Бубновка Иркутской области, сопровождался сильным ветром и уничтожил большую часть населенного пункта — сгорело более 50 домов, школа и детский сад. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».