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Из-за лесных пожаров в Сибири введен режим ЧС

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Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России ввело с 17:00 мск 28 апреля режим ЧС по всей территории Сибирского федерального округа в связи с природными пожарами. Об этом заявил глава ведомства Владимир Пучков в ходе заседания рабочей группы комиссии по пожарной обстановке. Его слова приводит РИА Новости.

Пучков поручил взять на особый контроль прогноз изменения погодных условий на территории Бурятии и Иркутской области, увеличить в этих регионах авиационную группировку. Помимо этого, министр дал указание Национальному центру управления в кризисных ситуациях использовать систему космического мониторинга для оперативного получения информации о новых очагах.

В ходе совещания министру доложили, что природные пожары вызвали возгорание почти 100 жилых домов в Иркутской области и Бурятии.

Разгоревшийся 28 апреля пожар в селе Бубновка Иркутской области сопровождался сильным ветром и уничтожил большую часть населенного пункта — сгорело более 50 домов, школа и детский сад. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

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