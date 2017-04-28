В иркутском поселке Бубновка пожар уничтожил школу и 50 домов

В поселке Бубновка Иркутской области как минимум 50 домов сгорели в ходе сильного пожара, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

«Сегодня в Бубновке загорелся один дом, затем в условиях ветра с порывами до 25 метров в секунду пламя распространилось на соседние», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе регионального главка МЧС.

В Авиалесоохране отметили, что причина происшествия — возгорание электропроводки в одном из домов. По данным «Вести-Иркутск», также огнем были уничтожены детский сад и школа поселка.

Отмечается, что при пожаре никто не пострадал. В поселке в 80 домах проживают более 400 человек, их эвакуировали на аэролодках, судах на воздушной подушке и вертолете Ми-8. В ликвидации возгорания участвуют два пожарных расчета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

В июне 2016 года во временном поселке Северомуйск на Байкало-Амурской магистрали сгорели 17 домов. Пожар возник вечером в пятницу в одном из деревянных домов из-за неосторожного обращения с огнем.