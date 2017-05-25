В Ставрополье из-за ливней и паводков объявили режим ЧС

Вечером 24 мая решением губернатора Владимира Владимирова в Ставрополье введен режим ЧС в связи с паводками и затоплением нескольких районов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, из-за ливней временно перекрыта федеральная трасса «Кавказ». В селе Левокумка Минераловодского округа затоплены около 800 дворов. Там развернуто три полевых кухни с горячей едой, граждан временно переселяют в санатории и гостиницы.

Также сильно пострадал Андроповский район, где подтопило около 50 гектаров. Подъем воды в реке Суркуль нанес повреждения домам в Солуно-Дмитриевском и Курсавке, жители этих поселков частично эвакуированы. В Предгорном районе пострадало село Пригородное, станица Суворовская и поселок Железноводский.

Местный главк МЧС сообщил, что контроль за обстановкой удалось установить. Спасатели проводят космический мониторинг и моделирование различных сценариев развития ситуации. Для сбора информации активно применяются беспилотники.

Сообщалось, что режим ЧС введен также Красноярском крае и Иркутской области, где бушуют лесные пожары. Ситуация там резко осложнилась из-за ветров и сухой погоды. Всего от пожаров пострадали 10 населенных пунктов, сгорели более 140 жилых дома.