Режим ЧС объявлен в трех регионах России

МЧС России установило режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Красноярском крае и в Иркутской области из-за лесных пожаров, и в Ставропольском крае в связи с паводком. Об этом сообщается на сайте спасательного ведомства.

Федеральный уровень реагирования позволяет регионам задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий, пояснили агентству ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В среду в Красноярском крае и Иркутской области из-за жаркой погоды и сильного ветра резко осложнилась ситуация с пожарами. Всего от пожаров пострадали 10 населенных пунктов, сгорели 144 жилых дома. Жертвами стихии стали два человека. Наиболее сложная обстановка сложилась в Красноярском крае, где сгорели 129 домов, сильнее всего пострадали города Канск и Лесосибирск. При этом пожарным и добровольцам удалось защитить от огня более 5,2 тысячи жилых домов, а в Лесосибирске — предотвратить техногенную катастрофу, где огонь перешел на один химически опасный и четыре взрывоопасных объекта, среди которых - склады с дизельным топливом и серной кислотой.

В четверг, 25 мая, в Красноярский край по поручению президента прибыл глава МЧС России Владимир Пучков. Он должен на месте проконтролировать ход ликвидации последствий крупных пожаров и оказания всесторонней помощи пострадавшим.

Из-за продолжительных проливных дождей в шести населенных пунктах Ставропольского края, по данным МЧС на полночь по московскому времени, подтоплены 333 жилых дома и 866 придомовых территорий и садоводческих участков. На подтопленных территориях проживают более 1,3 тысячи человек.