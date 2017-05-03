МЧС запретило гражданам 51 региона России выезжать в леса

МЧС России ввело особый противопожарный режим в 51 регионе России. Он подразумевает запрет на разведение костров, сжигание травы, мусора, порубочных остатков, а также на выезд в леса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в пресс-службе министерства, в рамках объявленного режима осуществляется патрулирование жилого сектора и лесных массивов с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также совершается моделирование развития наиболее опасных очагов. Население информируют о ситуации и действиях спасателей.

Особый противопожарный режим распространяется на три региона Дальневосточного, 12 регионов Сибирского, пять регионов Уральского, 11 регионов Приволжского, один регион Северо-Кавказского, один регион Южного, четыре региона Северо-Западного и 14 регионов Центрального федеральных округов.

В конце апреля глава МЧС Владимир Пучков подписал проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований в размере до 143 миллионов рублей из Резервного фонда правительства. Эта сумма частично покроет расходы на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожаров в Сибирском федеральном округе.