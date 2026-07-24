На Украине ограничили перевозку грузов в Одессу

Предприятие «Украинские железные дороги» (ПАО «Укрзализниця») начало ограничивать перевозку грузов в Одессу. Об этом сказано на сайте предприятия.
Отмечается, что ограничено отправление всех грузов на станцию Черноморская-Экспорт для Одесского припортового завода и отправка ячменя на станцию Одесса-Порт.
О причинах остановки отправления грузов предприятие не сообщило.
Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью Российская армия вновь нанесла групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на Украине. Целями стали украинские порты Одесса, Измаил и Николаев.