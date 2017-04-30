Пострадавшим от пожаров регионам Сибири выделят 143 миллиона рублей

Глава МЧС Владимир Пучков подписал проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований в размере до 143 миллионов рублей из Резервного фонда правительства. Об этом говорится на сайте ведомства.

Данная сумма частично покроет расходы на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожаров в Сибирском федеральном округе.

Министр уточнил, что из этих средств правительству Бурятии планируется направить более 38 миллионов рублей, а Иркутской области — почти 105 миллионов. Эти деньги предназначены в том числе «на выплаты единовременной материальной помощи, компенсаций за утраченное имущество, а также на содержание пунктов временного размещения и питание эвакуированных граждан», уточняется в сообщении МЧС.

«Каждому из пострадавших будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсация за утраченное имущество в размере 100 тысяч», — отметил Пучков.

В Сибири действует режим чрезвычайной ситуации. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и Бурятии. 28 апреля из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра (более 25 метров в секунду) на территории этих регионов огонь перекинулся на пять населенных пунктов. В результате огнем уничтожены порядка 80 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. В безопасные районы эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения около 500 человек.