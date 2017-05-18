Из-за паводка в пяти районах Тюменской области объявили режим ЧС

В Тюменской области из-за возможного паводка на территории Вагайского района ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте регионального правительства.

Режим начал действовать в четверг, 18 мая. «Пока есть запас по времени, расслабляться нельзя. Нужно принять все необходимые меры по Вагайскому району. В случае если ситуация будет неблагоприятной, муниципалитет должен быть готов к приходу воды», — заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он поручил укрепить и поднять на один метр дамбу в селе Вагай.

В конце апреля — начале мая режим ЧС из-за паводка был объявлен в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах области, а также в городе Ишиме. Как отмечается в сообщении властей, в населенных пунктах, дороги к которым отрезаны водой, организованы лодочные переправы, туда доставляются продукты и медикаменты.

В среду, 17 мая, из-за высокого уровня воды в реке Ишим режим ЧС был введен в Омской области, сообщал портал «Омскрегион». В условиях возможного осложнения паводковой обстановки все силы и средства региона переведены в режим повышенной готовности и работы в условиях чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС был введен в Кировской области.