Россиянам дали три совета по грамотному накоплению средств

Экономист Абрамов: Для грамотного накопления средств важны простота, надежность и желание

Для грамотного накопления средств важны простота, надежность и желание сделать первый шаг, рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. Такие советы экономист дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Во-первых, нужно сказать себе, создать внутреннюю установку: "Мне нужно иметь деньги на непредвиденный случай". Чтобы не жить от зарплаты до зарплаты. Нужно разделить свои возможности — накопить на какой-то страховой резерв или на пенсионные сбережения. На первых порах важно начать со страхового резерва», — отметил Абрамов.

По словам экономиста, нужно придерживаться простых стратегий и не пытаться строить сложных комбинаций.

«На сегодняшний день такие средства лучше начинать откладывать в банки в виде депозитов. Если человек станет поувереннее в инвестициях, то можно начать инвестировать в государственные облигации, в фонды денежного рынка, в облигации каких-то надежных эмитентов. Инвестировать в облигации можно через паевые фонды больших компаний, у которых есть низкая комиссия — не больше 0,7 процента от стоимости активов за управление», — объяснил он.

Ранее стало известно, что почти треть (28 процентов) россиян копят необходимую сумму на первоначальный взнос по ипотеке более пяти лет.

