Россиянка описала замок под Калининградом словами «за что здесь берут такие деньги?»

Российская тревел-блогерша описала замок Нойхаузен под Калининградом словами «за что здесь берут такие деньги?». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Увидеть своими глазами» на платформе «Дзен».

Нойхаузен расположен в Гурьевске и является ближайшим к Калининграду сохранившимся средневековым замком. «Замки Калининградской области — руины за редким исключением», — пишет автор блога. Нойхаузен она назвала восстановленным объектом, в котором соединили историю и развлечения. «Сегодня это не музей в привычном смысле, а туристический комплекс с рестораном и программой мероприятий. И отсюда вытекает его главная особенность», — объяснила россиянка.

Она отметила, что просто пройти на территорию замка и сделать пару кадров не получится, придется платить и заходить только в составе экскурсии. По словам тревел-блогерши, рассказал о замке занимает 20 минут, в остальное время можно погулять по замку самостоятельно.

«Я зашла в кафе: был вечер, и разрекламированные экскурсоводом пироги там закончились. Заглянула в антикварную лавку, в зал со старой (но не замковой) мебелью и в магазинчик парфюмерии. Вопрос остался. Считаю, что красная цена такой экскурсии — 400 рублей», — подчеркнула россиянка. Она также написала, что если отдыхающие поедут в Нойхаузен, чтобы «прикоснуться к настоящей истории», то получат разочарование.

Ранее россияне описали Калининград словами «будто Сочи в пик сезона». Путешественники отметили, что найти хорошую гостиницу в этом городе — непростая задача.