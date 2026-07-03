Россияне описали Калининград словами «будто Сочи в пик сезона»

Российские туристы побывали в Калининграде и объяснили, чем он напоминает популярный курорт на юге страны. Их отзыв об отпуске опубликовали в блоге «Маршруты Выгодных Путешествий» на платформе «Дзен».

Путешественники отметили, что найти хорошую гостиницу в этом городе — непростая задача. «С отелями в Калининграде реально беда. Хорошие варианты на нужные даты найти сложно, точнее они стоят так, будто это Сочи в пик сезона. Сравнимый по уровню отель в Москве или Санкт-Петербурге вышел бы заметно дешевле. Сараи за копейки есть, но жить в них не хочется», — такими словами описали свои впечатления россияне.

Они предпочли снять квартиру с посуточной оплатой за проживание и отметили, что в муниципалитете много хороших и недорогих вариантов для размещения. Самым красивыми местами в городе туристы назвали районы Амалиенау и Хуфен. «Мы там не бронировали жилье, но погуляли, и это реально другой уровень атмосферы. Тихие улочки, особняки начала прошлого века, каштаны. Ощущение, что попал в какой-то маленький немецкий курортный городок. Если будете выбирать, где остановиться, вот там и смотрите», — добавили соотечественники.

Выходными в Калининграде туристы остались довольны. «Город необычный, насыщенный, нигде больше в России такого нет. Поездка по области — Янтарный, Зеленоградск, Светлогорск — добавляет еще один уровень. Главное, бронируйте жилье сразу, как только нашли дешевые билеты», — заключили россияне.

Ранее россиянка описала отдых во Вьетнаме фразой «море стало разочарованием». Также путешественники из России признались, что перелет до Нячанга оказался изматывающим.