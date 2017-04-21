В Омской области новую дорогу смыло при первом паводке

В Омской области паводок смыл новую дорогу, проложенную несколько месяцев назад. Она вела в деревню Саратово, сообщение с которой временно утрачено, передает «Омск-Информ».

Паводок начался неделю назад. Пруд, расположенный на краю деревни, стал разливаться. Талая вода прибывала настолько быстро, что проложенные под дорогой отводные линии с ней не справились.

Местные жители утверждают, что дорожные рабочие очень спешили с прокладкой дороги, работали в несколько смен и не останавливались даже в сорокаградусные морозы, и это сказалось на ее итоговом качестве. Строительная организация, занимавшаяся этим, обещает в ближайшие дни восстановить путь за свой счет и исправить предыдущие недоделки.

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Сейчас для сообщения с деревней в срочном порядке прокладывается временная объездная дорога. Без нее в Саратово не могут попасть ни фуры с продуктами, ни машины экстренных служб.

В апреле 2016-го года жительница Омска Екатерина Черненко во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным заявила об ужасном качестве дорог в городе. На следующий день в городской мэрии отчитались, что за сутки отремонтировали четыре тысячи квадратных метров дорог. Позже Черненко опровергла заявление городских властей.