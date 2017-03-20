Архангельские дороги покрыли паркетом перед Арктическим форумом

В Архангельские рабочие выложили дороги паркетом вместо асфальта, пишут в сообществе «ВКонтакте» «Архангельск life».

Как сообщает издание «Эхо Севера», паркетная дорожка появилась в городе несколько дней назад. Начинается она от морского вокзала и заканчивается перед пешеходным переходом на Троицком проспекте к главному корпусу Северного (Арктического) федерального университета. По словам чиновников, работы по укладке асфальта в Архангельске проведут летом.

29-30 марта в Архангельске пройдет форум «Арктика — территория диалога». Ожидается около 1,5 тысячи участников из 14 стран, в числе которых Великобритания, Дания, Исландия, Канада, Китай, Норвегия, США, Финляндия, Швейцария, Япония. Это руководители крупнейших российских и международных компаний, осуществляющих деятельность в Арктике, международные эксперты, политики и ученые.

В 2013 году в Баку рабочие выложили дорогу могильными плитами. Спустя несколько дней прошел дождь, который смыл с них пыль, после чего стало понятно, что проезжая часть состоит из надгробий — на них стали заметны фотографии усопших.