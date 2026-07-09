Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:36, 9 июля 2026Бывший СССР

Российские военные лишили ВСУ возможности перемещаться днем

РИА Новости: Бойцы «Севера» лишили ВСУ возможности перемещаться днем в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Подразделения беспилотных систем группировки «Север» лишили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможности перемещаться днем в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости командир с позывным Сват.

По его словам, в настоящее время украинские военные перемещаются только ночью. «Ночью мы также минимизировали их возможности, благодаря чему уже наши передовые подразделения продолжают успешно выполнять задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской области», — отметил собеседник агентства.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об обрушении линии фронта на ряде участков Харьковской области у ВСУ в связи с наступлением российской группировки войск «Запад». Он выдвинул предположение, что уже скоро Министерство обороны России объявит об освобождении ряда поселений области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если это повторится, станет намного хуже». США возобновили удары по Ирану

    Минобороны опубликовало заявление после налета ВСУ на регионы России

    Россияне стали больше тратить на походы в кафе

    Российские военные лишили ВСУ возможности перемещаться днем

    Россиянка объяснила причину расправы над малолетней дочерью

    Украина атаковала российские танкеры

    Россиянам дали три совета по грамотному накоплению средств

    Смартфоны Samsung подорожали в седьмой раз за год

    Россиянка описала замок под Калининградом словами «за что здесь берут такие деньги?»

    Девушка грязно отомстила мошеннику с помощью детских подгузников и кошачьего наполнителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok