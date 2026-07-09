Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:40, 9 июля 2026Бывший СССР

Стало известно об обрушении фронта ВСУ на ряде участков

Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ на ряде участков в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Линия фронта на ряде участков Харьковской области обрушается у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с наступлением российской группировки войск «Запад». Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он заявил о позитивной динамике по региону. «Здесь есть элементы обрушения фронта украинских боевиков, следовательно, наши военнослужащие нарастили продвижение на данном направлении», — указал Марочко.

Он выдвинул предположение, что уже скоро Министерство обороны России объявит об освобождении ряда поселений области.

Ранее об успехах армии России в Харьковской и Днепропетровской областях писал Telegram-канал «Иди и смотри».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если это повторится, станет намного хуже». США возобновили удары по Ирану

    Назван неожиданный изъян беспроводной зарядки

    49-летняя Шакира в бикини попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети

    Неумение носить каблуки сыграло злую шутку с девушкой через 10 минут после окончания вуза

    В Подмосковье попытка ограбления гипермаркета супругами обернулась неудачей

    Самолет сборной Бразилии вылетел из США с одним футболистом на борту

    Стало известно об обрушении фронта ВСУ на ряде участков

    Киев предупредили о подвохе с производством ракет Patriot

    Учительница рисования совратила трех школьников и дала им наркотики

    Россиянка описала Узбекистан словами «женщины сами решают, надо ли им покрывать голову»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok