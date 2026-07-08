Стало известно об успехах армии России в Харьковской и Днепропетровской областях

ВС России смогли продвинуться в Харьковской и Днепропетровской областях

Вооруженные силы Российской Федерации смогли продвинуться в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска продвинулись в Волчанском районе до километра», — передает канал слова своего источника.

Бои, как отмечается, идут за Белый Колодезь, Юрченково и близ Казачьей Лопани. В Днепропетровской области столкновения происходят в районе Александровки и Богодаровки.

Ранее главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что Россия увеличивает производство средств поражения. Он признал, что сейчас нельзя говорить о переломе конфликта в пользу Киева.