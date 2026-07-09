Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 9 июля 2026Интернет и СМИ

Девушка грязно отомстила мошеннику с помощью детских подгузников и кошачьего наполнителя

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником CollectsTooMuch, управляющая небольшим бизнесом по пошиву одежды, рассказала об атаке мошенника, жертвой которой она едва не стала. В итоге девушке удалось грязно отомстить злоумышленнику.

Автор рассказала, что все началось со звонка мужчины, который попросил продать ему несколько тысяч пар одежды. Вскоре он направил в качестве оплаты чек на внушительную сумму, однако некоторые детали заказа показались девушке подозрительными. Она решила позвонить в компанию, от имени которой пришел платежный документ, и выяснила, что тот был поддельным.

Материалы по теме:
В России впервые совершено убийство под влиянием мошенников. Как они убедили уральского футболиста пойти на жестокое преступление?
В России впервые совершено убийство под влиянием мошенников.Как они убедили уральского футболиста пойти на жестокое преступление?
18 марта 2026
«Гибридная война будет обостряться» Украинские спецслужбы вербуют россиян для терактов и диверсий. Чего ждать от них в 2026 году?
«Гибридная война будет обостряться»Украинские спецслужбы вербуют россиян для терактов и диверсий. Чего ждать от них в 2026 году?
9 января 2026
«Она сказала, что это секретная информация и квартиру она не продает» Верховный суд опубликовал неизвестные детали дела Долиной
«Она сказала, что это секретная информация и квартиру она не продает»Верховный суд опубликовал неизвестные детали дела Долиной
18 декабря 2025

«Вскоре мошенник написал мне письмо, в котором уточнил, получила ли я оплату, после чего сказал, что за товаром на следующий день приедет курьер. Я наполнила пустые коробки домашним хламом, мусором от соседа и из магазина, что выше по улице, добавила грязные подгузники, использованный кошачий наполнитель и многое другое. Итого — четыре коробки», — рассказала девушка.

На следующий день приехал грузовик курьерской службы. Автор попросила водителя показать ей накладные и выяснила, что мошенник оплатил экспресс-доставку товара из Соединенных Штатов в Кению, рассчитывая там продать бесплатно доставшиеся ему вещи. Однако вместо этого он получил лишь гору мусора, потеряв немалые деньги.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как элегантно проучил мошенника, продавшего ему неисправную стиральную машинку. Автор уточнил, что заплатил за сломанную бытовую технику около 30 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если это повторится, станет намного хуже». США возобновили удары по Ирану

    Минобороны опубликовало заявление после налета ВСУ на регионы России

    Россияне стали больше тратить на походы в кафе

    Российские военные лишили ВСУ возможности перемещаться днем

    Россиянка объяснила причину расправы над малолетней дочерью

    Украина атаковала российские танкеры

    Россиянам дали три совета по грамотному накоплению средств

    Смартфоны Samsung подорожали в седьмой раз за год

    Россиянка описала замок под Калининградом словами «за что здесь берут такие деньги?»

    Девушка грязно отомстила мошеннику с помощью детских подгузников и кошачьего наполнителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok