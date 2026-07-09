Девушка грязно отомстила мошеннику с помощью детских подгузников и кошачьего наполнителя

Пользовательница Reddit с ником CollectsTooMuch, управляющая небольшим бизнесом по пошиву одежды, рассказала об атаке мошенника, жертвой которой она едва не стала. В итоге девушке удалось грязно отомстить злоумышленнику.

Автор рассказала, что все началось со звонка мужчины, который попросил продать ему несколько тысяч пар одежды. Вскоре он направил в качестве оплаты чек на внушительную сумму, однако некоторые детали заказа показались девушке подозрительными. Она решила позвонить в компанию, от имени которой пришел платежный документ, и выяснила, что тот был поддельным.

«Вскоре мошенник написал мне письмо, в котором уточнил, получила ли я оплату, после чего сказал, что за товаром на следующий день приедет курьер. Я наполнила пустые коробки домашним хламом, мусором от соседа и из магазина, что выше по улице, добавила грязные подгузники, использованный кошачий наполнитель и многое другое. Итого — четыре коробки», — рассказала девушка.

На следующий день приехал грузовик курьерской службы. Автор попросила водителя показать ей накладные и выяснила, что мошенник оплатил экспресс-доставку товара из Соединенных Штатов в Кению, рассчитывая там продать бесплатно доставшиеся ему вещи. Однако вместо этого он получил лишь гору мусора, потеряв немалые деньги.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как элегантно проучил мошенника, продавшего ему неисправную стиральную машинку. Автор уточнил, что заплатил за сломанную бытовую технику около 30 тысяч рублей.