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02:50, 8 июля 2026Интернет и СМИ

Мужчина элегантно отомстил продавшему ему неисправную технику мошеннику

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Outrageous-Candy-576 рассказал, как элегантно проучил мошенника, продавшего ему неисправную стиральную машинку. Автор уточнил, что заплатил за сломанную бытовую технику 400 долларов (около 30 тысяч рублей).

«Первые пять минут он простоял со мной, чтобы убедиться, что она работает как следует, прежде чем я заплачу ему. Но она в итоге остановилась на середине цикла полоскания. Я написал ему: "Эй, стиральная машина не работает. В чем дело?" Ответа не последовало. Я был в ярости», — признался мужчина.

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Проверив другие объявления этого же человека на профильном сайте, мужчина понял, что тот постоянно продает своим жертвам неисправную технику. Он написал обманщику сообщение с временной почты, сделав вид, что заинтересовался двумя сушилками, и попросил привезти их на стоянку торгового центра в 65 километрах от города в час пик.

«За 10 минут до назначенного времени он написал, что почти на месте. На это я ответил, что опаздываю. Еще через 20 минут в ответ на уточняющий вопрос я сослался на кошмарные пробки и пообещал быть еще через 20 минут. А еще через 25 минут я попросил его вытащить сушилки из машины, чтобы мне было проще их перегружать в свой автомобиль», — написал мужчина.

Последнее сообщение от продавца неисправной техники автор получил спустя полтора часа после назначенного времени. В нем мошенник с сарказмом поблагодарил свою вчерашнюю жертву за потраченное время.

Ранее девушка элегантно отомстила занявшему ее место тучному пассажиру самолета. Он хотел сидеть в проходе, а получил кресло в середине ряда, что объяснил ошибкой турагентства.

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