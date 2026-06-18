Девушка элегантно отомстила занявшему ее место тучному пассажиру самолета

Пользовательница Reddit с ником TXMom2Two рассказала, как отомстила мужчине в самолете, который перед полетом потребовал уступить ему ее место. Тучный пассажир хотел сидеть в проходе, а получил место в середине ряда, что он объяснил ошибкой турагентства.

«Он вел себя как настоящий мерзавец. Если бы он попросил вежливо, я бы с удовольствием поменялась с ним местами. В этот момент он загораживал проход, так что никто не мог пройти мимо него, поэтому я все же уступила. После того как я пересела, он повернулся к собравшейся позади толпе и произнес: "Извините, мне пришлось подождать, пока эта женщина пересядет с моего места". С твоего места?» — удивилась девушка, решив после этой фразы мстить.

В итоге на протяжении всего четырехчасового полета она вынуждала мужчину вставать, чтобы пропустить ее. Происходило это примерно каждые десять минут, причем отойдя от своего ряда, девушка ждала, когда ее наглый сосед усядется на свое место, после чего возвращалась, вынуждая его снова подниматься.

«Он берет напиток — я встаю, он открывает еду — мне срочно нужно в туалет. Стоило ему закрыть глаза и задремать, как у меня появлялось очередное неотложное дело где-то в другой части салона. Это доставляло ему неудобства, поскольку он вынужден был каждый раз собирать свои вещи, ставить поднос, отстегивать ремень безопасности, выходить, выпускать меня, а затем все возвращать на место», — написала девушка, признавшись, что до сих пор улыбается, вспоминая ту историю.

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