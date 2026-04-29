Пассажирка самолета провела полет с полным пакетом рвоты и прослыла в сети отвратительной

Пассажирка самолета авиакомпании Delta Air Lines провела полет с полным пакетом рвоты и прослыла в сети отвратительной. На случившееся пожаловалась на форуме Reddit сидевшая рядом с ней незнакомка.

По словам автора публикации, путешественницу начало тошнить еще до посадки. «Она подошла к своему месту, которое было прямо рядом с моим, и я поняла, что пакет полон рвоты. Похоже, теперь такое можно проносить в качестве ручной клади», — написала недовольная попутчица.

Она спросила пользователей форума, сталкивались ли они с подобным. «Это совершенно недопустимо, я бы на вашем месте сразу на нее пожаловалась», «Я такого не видела, но сошла бы с самолета и перебронировала билет», «Я бы устроил скандал еще до того, как они закрыли дверь», «Авиакомпаниям не стоит пускать на борт больных пассажиров», — писали юзеры.

Ранее пользователи Reddit раскритиковали пассажиров самолетов из-за громкого звука телефона при просмотре видео во время ночных перелетов. Автор поста опубликовала снимок сидящей впереди пассажирки, которая что-то смотрела в телефоне.

