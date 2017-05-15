Путин поручил немедленно оказать помощь пострадавшим от паводков россиянам

Президент России Владимир Путин поручил МЧС и региональным властям в кратчайшие сроки оказать помощь гражданам, чьи дома пострадали в результате весенних паводков. Также глава государства дал распоряжение региональным властям провести детальную оценку ущерба, причиненного инфраструктуре, жилым и социальным объектам и составить план действий по их восстановлению, сообщает «Интерфакс».

«Просил бы сообщить, как организована эвакуация людей и размещение пострадавших граждан», — обратился российский лидер к участникам проходившего в понедельник, 15 мая, в Иркутске совещания по ликвидации последствий паводков и лесных пожаров. По его словам, в России уже выработан механизм действий и нормативная база для эффективной работы в таких чрезвычайных ситуациях.

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Президент в ходе совещания отметил, что паводки затронули прежде всего территории Центрального, Сибирского, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. Особо пострадала Тюменская область, добавил Путин. Как сообщал телеканал НТВ, там паводок отрезал от внешнего мира семь деревень. Для борьбы со стихией спасатели возвели двухкилометровую дамбу. Уровень воды медленно снижается, но площадь подтоплений остается на том же уровне.

В апреле в Омской области паводок смыл новую дорогу, проложенную несколько месяцев назад. Она вела в деревню Саратово, сообщение с которой было прервано на несколько дней.