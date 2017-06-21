Медведев пошутил о сходстве русского лета с бразильской зимой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в разговоре с президентом Бразилии Мишелом Темером пошутил о московской погоде. Об этом в среду, 21 июня, сообщает РИА Новости.

«Господин президент, приветствую вас. Желаю успешного пребывания в нашей стране. Вы у нас находитесь летом. Правда, у нас такое лето, как у вас зима. Особенно нынешнее лето», — сказал глава правительства.

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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что мнение о том, что нынешнее лето является аномально холодным, не имеет под собой оснований. Многие жители Центрального федерального округа говорят, что такого давно или даже никогда не было, однако наблюдения это опровергают: в прошлом году первая половина июня также была прохладной. Однако если в 2016 году к концу первого месяца лета в столицу пришла жара, то в этом такого ждать не стоит.

«Статистика говорит о том, что отклонения температуры от нормы на 1,5-2 градуса встречаются один раз в пять-шесть лет, а температура просто ниже нормы — каждый третий-четвертый июнь. Поэтому ничего такого уж суперэкстраординарного не происходит», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».