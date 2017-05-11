Медведев подарил Колокольцеву книгу про охоту и пошутил о закончившихся ручках

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании кабмина поздравил главу МВД Владимира Колокольцева с днем рождения и подарил ему книгу об охоте и рыбалке. Об этом сообщает ТАСС.

«Как у нас водится, мы или ручки дарим, или книжки. Ручки все, видимо, закончились», — пошутил премьер, доставая подарок — печатное издание начала 1912 года.

«Здесь все расписано по месяцам, причем так, довольно любопытным образом расписано — что в мае происходит, что в другие месяцы», — сказал Медведев, листая книгу. Передавая министру презент, он посоветовал: «Попробуйте применить».

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11 мая Колокольцеву исполнилось 56 лет. Он родился в городе Нижний Ломов в Пензенской области. Согласно Википедии, работал водителем погрузчика, затем машинистом насосной установки в котельном цехе фанерного завода. В 1979 году был призван в армию, служил в пограничных войсках на границе СССР и Афганистана. В правоохранительных органах с 1982-го. Прошел путь от рядового милиционера до руководителя столичной полиции, а в 2012 году возглавил министерство внутренних дел.

Колокольцев, по его собственному признанию, увлекается охотой и рыбалкой с 13 лет. «Хотя бы раз в месяц выезжаю на природу. Мы с друзьями даже организовали в Ярославской области культурное охотничье хозяйство. Взяли 18 тысяч гектаров земли в аренду, засеваем поля, боремся с браконьерами, построили дома, дали работу местным жителям, организуем коммерческую охоту», — рассказывал он в 2007 году.