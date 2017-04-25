Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота

Губернатор японской префектуры Акита Сатакэ Норихиса рассказал о том, как живется коту, подаренному президентом России Владимиром Путиным. Во вторник, 25 апреля, на сайте законодательного собрания Приморского края сообщается, что подробностями он поделился во время встречи с дальневосточными депутатам на форуме председателей региональных заксобраний стран Северо-Восточной Азии.

«Он рассказал, что очень привязался к российскому Миру. Кот взрослеет на глазах, и после того, как на официальном сайте префектуры появились его последние фотографии, многие отметили, что его морда приобретает уже японские черты», — сказано в публикации.

В 2012 году Сатакэ подарил Путину щенка акита-ину в благодарность за помощь, оказанную Россией Японии во время стихийных бедствий. В свою очередь, глав глава российского государства передал японскому губернатору сибирского кота.

Форум председателей региональных законодательных собраний стран Северо-Восточной Азии прошел в префектуре Акита, Япония. В нем приняли участие 12 делегаций, в том числе из России, Китая, Монголии, Японии и Южной Кореи.