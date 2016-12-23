Путин дал автограф для мечтавшего о собаке мальчика из Башкирии

Видео: Дмитрий Смирнов / Twitter

Российский лидер Владимир Путин после завершения большой пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 23 декабря, подписал плакат для мальчика из Уфы, попросившего у него собаку. Об этом написал в Twitter журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

На плакате с фотографией ребенка, обнимающего собаку, написано: «Спасибо президенту России». Щенка мальчику уже подарили активисты, рассказала сотрудница телекомпании «Вся Уфа».

По ее словам, родители ребенка, видимо, не приветствовали появление животного в доме. «Вы представляете, какая цена этой мечте, если ребенок был вынужден президенту писать о том, что он эту собаку так хочет?» — отметила журналистка.

