Путина спросили про самую большую ошибку во время президентства

Во время большой пресс-конференции Владимира Путина журналист Владимир Гусев из агентства «Блокнот» спросил, какую свою ошибку глава государства считает самой большой за время президентских сроков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Путин отметил, что подобные вопросы ему уже задавали многократно, и добавил, что каждый совершает ошибки, без этого «ни один человек не живет и не работает».

«Постараюсь делать выводы из всех своих ошибок, недоработок с тем, чтобы их было меньше на будущее, с тем, чтобы работали мы все вместе, и я в том числе, эффективнее», — заключил он.

Материалы по теме «Часовню — тоже мы?» Лучшие высказывания Путина с большой пресс-конференции

Путин занимает высший государственный пост с 2012 года, ранее был председателем правительства, которое возглавил в 2008-м. В кабмин он пришел после двух президентских сроков.

Очередные выборы главы государства состоятся в 2018 году. Избранный лидер будет занимать эту должность шесть лет. Путин имеет право баллотироваться, однако пока не определился с тем, будет ли участвовать.