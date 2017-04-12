Путин подарил Силуанову сборник сочинений министра финансов царской России

Президент России Владимир Путин во время заседания с членами правительства поздравил главу Минфина Антона Силуанова с 54-летием и подарил ему собрание сочинений министра финансов царской России Сергея Витте. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Антон Германович, это собрание сочинений Сергея Юльевича Витте, министра финансов», — сказал глава государства, вручая подарок.

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«Он был еще дипломатом и другие должности занимал, — рассказал президент, уточнив: — Мы вас пока никуда не переводим».

Кроме того, президент поздравил собравшихся с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля, отметив, что этот праздник носит всенародный характер.

Граф Сергей Витте занимал пост министра финансов с 1892 по 1903 год. Он также возглавлял министерство путей сообщения и комитет министров. Деятельность Витте привела к заметному ускорению темпов промышленного роста в Российской Империи.