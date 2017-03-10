Путин подарил Нетаньяху напечатанную в 1526 году книгу

Президент России Владимир Путин подарил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху книгу «Иудейская война» Иосифа Флавия 1526 года издания. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

«Премьер-министр дал распоряжение передать книгу Национальной библиотеке Израиля», — добавили в пресс-службе. Она была напечатана в Италии на тосканском языке.

Нетаньяху назвал подарок важной частью исторического наследия еврейского народа. «Книгу, вероятно, напечатали вскоре после того, как был изобретен печатный станок. Она очень важна для нашего исторического наследия. Я действительно ценю этот дар», — отметил он.

Книга Флавия представляет собой ценнейший источник сведений об истории Иудеи и хронику восстания ее жителей против римского владычества в изложении участника и очевидца событий I века нашей эры, отмечает РИА Новости.

Материалы по теме Меж трех огней Зачем Нетаньяху рассказал Путину об угрозе уничтожения евреев

9 марта состоялся краткий визит Нетаньяху в Москву, в рамках которого он встретился с Путиным. Политики обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации в Сирии и борьбы с терроризмом. Глава израильского правительства выступил против военного присутствия Ирана в Арабской Республике.

В ноябре 2015 года Нетаньяху получил в подарок от Путина письмо одного из основателей еврейского государства и первого главы его правительства Давида Бен-Гуриона. Оно было приобретено правительством России на аукционе.