Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами

Президент России Владимир Путин в телеобращении поздравил женщин с 8 марта стихами Константина Бальмонта. Как передает ТАСС, он выбрал произведение именно этого русского поэта Серебряного века за образность и точность его слов.

«Женщина — с нами, когда мы рождаемся,

Женщина — с нами в последний наш час.

Женщина -— знамя, когда мы сражаемся,

Женщина — радость раскрывшихся глаз», — процитировал классика президент.

«В женщине мы ищем и всегда находим все: и вдохновение, и утешение», — добавил он.

Глава государства пожелал прекрасной половине человечества здоровья, успехов, радости и счастья. «Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии», — отметил он.

По словам президента, несмотря на то, что в заботах о семье и близких даже во время праздников у женщин «не бывает выходных», они не позволяют себе поблажек и все успевают. «Мы часто думаем: как это у вас все получается?» — заметил Путин.

Как заверил российский лидер, мужчины всегда будут помнить, что женщины нуждаются в их поддержке, и станут окружать их вниманием и заботой, «чтобы они чаще улыбались».