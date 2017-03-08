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Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами

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Президент России Владимир Путин в телеобращении поздравил женщин с 8 марта стихами Константина Бальмонта. Как передает ТАСС, он выбрал произведение именно этого русского поэта Серебряного века за образность и точность его слов.

«Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина -— знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз», — процитировал классика президент.

«В женщине мы ищем и всегда находим все: и вдохновение, и утешение», — добавил он.

Глава государства пожелал прекрасной половине человечества здоровья, успехов, радости и счастья. «Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии», — отметил он.

По словам президента, несмотря на то, что в заботах о семье и близких даже во время праздников у женщин «не бывает выходных», они не позволяют себе поблажек и все успевают. «Мы часто думаем: как это у вас все получается?» — заметил Путин.

Как заверил российский лидер, мужчины всегда будут помнить, что женщины нуждаются в их поддержке, и станут окружать их вниманием и заботой, «чтобы они чаще улыбались».

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La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
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