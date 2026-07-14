В России предложили отменить банковские комиссии для граждан

Сергей Миронов предложил банкам отменить большинство комиссий для россиян

Российские банки должны отменить большинство комиссий для граждан. Такое предложение внес председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС

По словам депутата, если отменить комиссии для населения, кредитные организации будут активнее бороться за клиентов и предлагать им более выгодные условия. Он предлагает отказаться от платы за пополнение телефонного счета и снятие средств в банкоматах других банков.

Миронов также напомнил, что фракция справедливороссов в Госдуме уже предлагала отказаться от так называемого банковского роуминга — большинства комиссий банков для физических лиц.

«Как и на межбанковские переводы, хотя бы между близкими родственниками — такой законопроект отдельно мы также вносили», — пояснил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов с группой депутатов внесли в Госдуму проект о моратории на повышение платы за коммунальные услуги в этом году. Как заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Светлана Разворотнева, индексация тарифов по закону устанавливается правительством и не является предметом ведения федерального закона, поэтому авторы подобных идей занимаются предвыборным пиаром.