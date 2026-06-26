В Госдуме предложили отменить осенний пересмотр тарифов ЖКХ

Депутат Миронов предложил отменить осенний пересмотр тарифов ЖКХ

В России призвали отменить повышение тарифов ЖКХ с 1 октября. Соответствующий пакет программных предложений был внесен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия» (СР). Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы вносим пакет поправок, призванный остановить тарифный беспредел в сфере ЖКХ, который не улучшает ситуацию в отрасли, а только разоряет наших граждан», — сообщил руководитель фракции СР Сергей Миронов.

Первым законопроектом мы вводим мораторий на рост тарифов с 1 июля по 31 декабря 2026 года, тем самым отменяем запланированное драконовское повышение с 1 октября. Второй законопроект гласит, что повышение тарифов возможно не чаще одного раза в год. Таким образом, и осеннее повышение, и двойная индексация в принципе оказываются вне закона. Третий законопроект предусматривает, что повышение тарифов, включая региональные, местные индексы, должно согласовываться с Госдумой. При этом тарифы не могут расти выше инфляции Сергей Миронов руководитель фракции СР

Политик напомнил, что на 1 октября запланировано уже второе за год «генеральное» повышение тарифов.

«Правительство прогнозирует, что в среднем платежи вырастут на 9,9 процента, а это уже много и выше официальной инфляции. Но это средний рост в теории. А на деле утверждаются еще индексы для каждого региона, "допустимые отклонения" для муниципалитетов. Например, для Свердловской области, где я сейчас нахожусь, индекс — 9,6 процента, а отклонение — 2,1 процента. В сумме — возможно повышение почти на 12 процентов, и это еще по-божески. Ведь, к примеру, в Ставропольском крае индексация — 22 процента, и отклонение — 21,9 процента. Почти на 45 процентов можно повышать! Это безумие, которое надо остановить законом!» — заявил Миронов.

При этом рост поборов, по словам парламентария, не снижает число аварий, не улучшает качество услуг, потому что в ЖКХ есть одна системная "протечка" — это коррупция.

«Мы слышим о бесконечных уголовных делах, о махинациях и нарушениях, которые выявляют Генпрокуратура, ФАС, Счетная палата. Наши партийные Центры защиты прав граждан за годы работы вернули гражданам переплат за ЖКУ на сумму более 45 миллиардов рублей, — рассказал глава СР. — И наше программное требование: нужно замораживать тарифы, пока не будет проведен масштабный федеральный аудит в ЖКХ. Не точечно, не отдельными ведомствами, а по всей стране — все это змеиное гнездо надо разворошить и уничтожить. А по результатам такой ревизии проводить национализацию в отрасли, возвращать ее из вороватых рук частников государству. Потому что частники не будут трубы ремонтировать, они хотят только свои карманы набивать».

По оценкам СР, при исключении коррупции, эффективном госуправлении в ЖКХ тарифы можно не повышать, а даже снизить как минимум на 20 процентов, заметил Миронов.

Это если отраслью будет грамотно заниматься государство, а не концессионеры и коммерсанты. Да, это большая государственная работа, непростая. Но за нее нужно браться. Повышать тарифы больше некуда, и хватит «ухать» деньги граждан и государства в трубу ЖКХ, прогнившую от коррупции Сергей Миронов руководитель фракции СР

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь назвал ряд простых предметов, которые помогут отпугнуть голубей с балкона или подоконника. Специалист посоветовал установить на перилах балкона антиприсадочные шипы, которые не навредят птицам, но помешают им удобно сидеть.

Также, по его словам, можно натянуть мелкую сетку на окна или использовать блестящие предметы, к примеру, старые диски или фольгу — блики напугают птиц. Помогут и ватные диски, пропитанные мятным маслом и другими резкими ароматами.