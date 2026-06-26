Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 26 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме предложили отменить осенний пересмотр тарифов ЖКХ

Депутат Миронов предложил отменить осенний пересмотр тарифов ЖКХ
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России призвали отменить повышение тарифов ЖКХ с 1 октября. Соответствующий пакет программных предложений был внесен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия» (СР). Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы вносим пакет поправок, призванный остановить тарифный беспредел в сфере ЖКХ, который не улучшает ситуацию в отрасли, а только разоряет наших граждан», — сообщил руководитель фракции СР Сергей Миронов.

Первым законопроектом мы вводим мораторий на рост тарифов с 1 июля по 31 декабря 2026 года, тем самым отменяем запланированное драконовское повышение с 1 октября. Второй законопроект гласит, что повышение тарифов возможно не чаще одного раза в год. Таким образом, и осеннее повышение, и двойная индексация в принципе оказываются вне закона. Третий законопроект предусматривает, что повышение тарифов, включая региональные, местные индексы, должно согласовываться с Госдумой. При этом тарифы не могут расти выше инфляции

Сергей Мироновруководитель фракции СР

Политик напомнил, что на 1 октября запланировано уже второе за год «генеральное» повышение тарифов.

«Правительство прогнозирует, что в среднем платежи вырастут на 9,9 процента, а это уже много и выше официальной инфляции. Но это средний рост в теории. А на деле утверждаются еще индексы для каждого региона, "допустимые отклонения" для муниципалитетов. Например, для Свердловской области, где я сейчас нахожусь, индекс — 9,6 процента, а отклонение — 2,1 процента. В сумме — возможно повышение почти на 12 процентов, и это еще по-божески. Ведь, к примеру, в Ставропольском крае индексация — 22 процента, и отклонение — 21,9 процента. Почти на 45 процентов можно повышать! Это безумие, которое надо остановить законом!» — заявил Миронов.

Материалы по теме:
«Работы на высоте все равно выполняет человек» На стройках жилья нужны люди. На каких работников сейчас самый высокий спрос?
«Работы на высоте все равно выполняет человек»На стройках жилья нужны люди. На каких работников сейчас самый высокий спрос?
8 июня 2026
«Схема Долиной у нас не работает» Россияне стали чаще покупать жилье в Белоруссии. Чем их привлекает недвижимость соседней страны?
«Схема Долиной у нас не работает»Россияне стали чаще покупать жилье в Белоруссии. Чем их привлекает недвижимость соседней страны?
24 июня 2026

При этом рост поборов, по словам парламентария, не снижает число аварий, не улучшает качество услуг, потому что в ЖКХ есть одна системная "протечка" — это коррупция.

«Мы слышим о бесконечных уголовных делах, о махинациях и нарушениях, которые выявляют Генпрокуратура, ФАС, Счетная палата. Наши партийные Центры защиты прав граждан за годы работы вернули гражданам переплат за ЖКУ на сумму более 45 миллиардов рублей, — рассказал глава СР. — И наше программное требование: нужно замораживать тарифы, пока не будет проведен масштабный федеральный аудит в ЖКХ. Не точечно, не отдельными ведомствами, а по всей стране — все это змеиное гнездо надо разворошить и уничтожить. А по результатам такой ревизии проводить национализацию в отрасли, возвращать ее из вороватых рук частников государству. Потому что частники не будут трубы ремонтировать, они хотят только свои карманы набивать».

По оценкам СР, при исключении коррупции, эффективном госуправлении в ЖКХ тарифы можно не повышать, а даже снизить как минимум на 20 процентов, заметил Миронов.

Это если отраслью будет грамотно заниматься государство, а не концессионеры и коммерсанты. Да, это большая государственная работа, непростая. Но за нее нужно браться. Повышать тарифы больше некуда, и хватит «ухать» деньги граждан и государства в трубу ЖКХ, прогнившую от коррупции

Сергей Мироновруководитель фракции СР

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь назвал ряд простых предметов, которые помогут отпугнуть голубей с балкона или подоконника. Специалист посоветовал установить на перилах балкона антиприсадочные шипы, которые не навредят птицам, но помешают им удобно сидеть.

Также, по его словам, можно натянуть мелкую сетку на окна или использовать блестящие предметы, к примеру, старые диски или фольгу — блики напугают птиц. Помогут и ватные диски, пропитанные мятным маслом и другими резкими ароматами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы этого не боимся». Лукашенко захотел позаботиться об украинских грибниках и открыть им границы Белоруссии

    ВСУ мобилизовали мужчину с инвалидностью из аптеки

    Трамп заявил о сильной позиции США в переговорах с Ираном

    В России резко вырос спрос на доллары

    В Госдуме предложили отменить осенний пересмотр тарифов ЖКХ

    Российским автомобилистам назвали главный недостаток китайской пленки для кузова машины

    В Германии обеспокоились из-за российской фанеры

    Отношения Грузии и ЕС сравнили с расстающейся парой

    Найдена одинаково обожаемая мужчинами и женщинами привычка после секса

    На подлете к Москве сбили почти 50 беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok