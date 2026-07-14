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Силовые структуры
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07:36, 14 июля 2026Силовые структуры

Осужденные за жестокое преступление над россиянами мужчины захотели выйти на свободу

В Свердловской области суд оставил в силе приговор двум мужчинам за покушение и убийство
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор двоим жителям региона, которые решили расправиться с четырьмя людьми из-за конфликта. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

30 марта 2026 года коллегия присяжных заседателей признала их виновными в совершении особо тяжких преступлений против жизни и здоровья и не заслуживающими снисхождения. В результате одного из мужчин приговорили к 11 годам и трем месяцам колонии строгого режима, а второго — к 10 с половиной годам колонии особого режима. Осужденные обжаловали приговор, но областной суд оставил его без изменений.

Суд установил, что в мае 2020 года в ходе распития спиртного один из осужденных рассказал другому о конфликте с двумя знакомыми в доме на улице Соковинской. Собутыльник предложил «разрешить ситуацию». В результате они, вооружившись ножами, отправились к месту и решили расправиться со всеми четырьмя людьми, которые были в доме.

Однако один из потерпевших оказал сопротивление, заперся в комнате и вызвал полицию. Трое были ранены, но выжили. Один был смертельно ранен.

Ранее в Костромской области осудили мужчину за расправу над сожительницей.

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