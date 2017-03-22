Путин поздравил Лаврова с днем рождения томиком Тютчева

Президент России Владимир Путин поздравил министра иностранных дел Сергея Лаврова с прошедшим днем рождения и преподнес ему подарок. Об этом в среду, 22 марта, сообщает ТАСС.

Глава государства вручил министру изданную в 1913 году книгу со стихами русского поэта Федора Тютчева, который около 50 лет отдал дипломатической службе. Начав карьеру в должности внештатного атташе российской дипломатической миссии в Мюнхене, Тютчев дослужился до председателя Комитета иностранной цензуры.

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21 марта Лаврову исполнилось 67 лет. Министр также известен тем, что пишет стихи. В начале февраля журнал «Русский пионер» опубликовал его стихотворение, посвященное прошедшему году Обезьяны и наступившему году Петуха.

Глава государства также нередко обращается к стихотворной форме. Так, 8 марта Путин в телеобращении поздравил женщин стихами Константина Бальмонта. В марте 2016-го президент России поздравил вице-премьера Юрия Трутнева с 60-летием, вручив ему самиздатовский сборник стихов Владимира Высоцкого и процитировав двустишие про бицепс.