В свет вышли стихи Лаврова про обезьяну и петуха

Журнал «Русский пионер» опубликовал в рубрике «Классный журнал» стихотворение министра иностранных дел России Сергея Лаврова, посвященное прошедшему году Обезьяны и наступившему году Петуха.

Произведение датировано 31 декабря 1980-го. Лавров в нем сетует на то, что уходящий год не щадил «ни рангов, ни званий». «Все равны, коль ногами вперед. / Говорили, что год обезьяний / Как зловещий в анналы войдет». Автор также констатирует, что и наступающий год «будет, видать, не подарком», но при этом подчеркивает, что никому «не удастся пустить нас на дно».

Публикацию стихотворения Лаврова 31 января анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат назвала произведение бомбой и добавила, что министр предвидел петуха и обезьяну много лет назад.

Стихи Лаврова уже публиковались в «Русском пионере» в 2015 году. Тогда были напечатаны три произведения, датированных 1989, 1995 и 1996 годом. Все они посвящены теме эмиграции и загранице.

Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года. До этого он в течение 10 лет был постоянным представителем Российской Федерации при ООН.