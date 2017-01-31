Захарова пообещала стихотворную бомбу от Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале «Русский пионер».

Дипломат охарактеризовала произведение как бомбу и отметила, что оно рассказывает об обезьяне и петухе, «которых он [Лавров] предвидел много лет назад».

В январе 2016 года министр получил премию Союза писателей России «Имперская культура» имени Эдуарда Володина за верность долгу и служение Отечеству. «Мы с вами имеем одного из самых выдающихся министров иностранных дел в мире. Его стихотворение "Посольский приказ" — один из самых выдающихся примеров служения народу», — заявил тогда председатель Союза писателей, доктор исторических наук Валерий Ганичев.

Стихи Лаврова уже публиковались в «Русском пионере» в 2015 году. Тогда были напечатаны три произведения, датированных 1989, 1995 и 1996 годом. Все они посвящены теме эмиграции и загранице.

Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел в 2004 году. До этого он в течение 10 лет был постоянным представителем Российской Федерации при ООН.

