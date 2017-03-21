Захарова рассказала о праздновании дня рождения Лаврова на высоте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook опубликовала фотографию министра иностранных дел Сергея Лаврова, который отметил свой день рождения на борту самолета по пути из Токио в Москву.

«День рождения Сергей Лавров отмечает в отличной компании и на высоте», — написала дипломат.

На снимке глава российского внешнеполитического ведомства находится в салоне самолета в окружении журналистов своего пула.

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С 20-21 марта Лавров посетил Токио, где вместе с министром обороны Сергеем Шойгу принял участие в переговорах со своими японскими коллегами в формате «два плюс два». В частности, стороны обменялись предложениями по совместной деятельности на Курилах.

Помимо этого, стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетит в Россию на встречу с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля.

21 марта министру иностранных дел России исполняется 67 лет.