Шойгу заявил о заметной активизации российско-японских отношений

Отношения между Россией и Японией «заметно активизировались» в 2016 году. Как передает в понедельник, 20 марта, ТАСС, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во время встречи в Токио со своей японской коллегой Томоми Инадой.

«Важно, что нам удалось закрепить поступательный характер их развития», — отметил он.

Шойгу также выразил мнение, что укрепление двусторонних связей в военной сфере не должно отставать от темпов развития политического взаимодействия. «Важно, чтобы укрепление оборонных связей не отставало от динамики политических контактов», — подчеркнул глава Минобороны России.

По его словам, произошедшая в 2014 году по инициативе Токио приостановка контактов на высоком уровне военных ведомств России и Японии «никому не пошла на пользу».

Также Сергей Шойгу заявил о широком спектре вопросов для обсуждения с Томоми Инадой — «от перспектив двустороннего военного сотрудничества до оценок ситуации в кризисных регионах мира», добавив, что также предстоит обговорить меры реагирования на главную современную угрозу — международный терроризм.

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«У России и Японии общие угрозы безопасности, и успешно противодействовать им можно только сообща», — подчеркнул Шойгу, добавив, что двустороннее сотрудничество будет способствовать «укреплению доверия в оборонной сфере и обеспечению региональной стабильности».

Также в Токио началась встреча глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Фумио Кисиды. Японская сторона заявила о намерении обсудить весь комплекс взаимоотношений между странами, в том числе совместную экономическую деятельность на южных Курилах.

Оба обсуждения проходят в преддверии намеченных на вторую половину 20 марта переговоров в формате «2+2» с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии.